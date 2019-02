Actievoerders blokkeren grensovergang Rekkem

Op de E17 in Rekkem hebben actievoerders van de gele hesjes de grensovergang geblokkeerd. De actie begon donderdagavond rond 20u45.

Ze hebben paletten in brand gestoken en de snelweg is in beide richtingen afgesloten. Het verkeer kan niet door. Heel wat vrachtwagens staan stil.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de grenspost te mijden en om te rijden via de E403 in Doornik.

Sfeer tijdlang gespannen

De sfeer was een hele tijd gespannen. De politie is ter plekke.