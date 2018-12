Acties van gele hesjes in Rekkem en Adinkerke

Ook in Rekkem beide richtingen even gebarricadeerd

Ook in Rekkem werd er actie gevoerd. Er werden enkele vuurtjes gemaakt, en personenwagens worden slechts druppelsgewijs doorgelaten. Vrachtverkeer werd tegengehouden.

"Het klopt dat er ook in Rekkem actie gevoerd wordt door de gele hesjes", zo bevestigt Stefaan Vannieuwenhuyse, woordvoerder van de politiezone Grens-Leie. "Het verkeer aan de grensovergang op de E17 wordt in beide richtingen tegengehouden waardoor het aanschuiven is. We hebben nog geen zicht op het aantal betogers, maar we zullen bekijken met de federale wegpolitie en de Franse collega's hoe we dit zullen oplossen."

Inmiddels is ook daar de blokkade gestopt.

Betoging Brussel

Net als vorige week zaterdag plannen de gele hesjes ook vandaag acties op verschillende plaatsen in Frankrijk. Oorspronkelijk waren de acties gericht tegen de dure brandstofprijzen, maar ondertussen gaat het om een algemeen ongenoegen over de stijgende levensduurte. Ook Brussel maakt zich op voor een nieuwe betoging van de gele hesjes.