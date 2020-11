Actieplan voor betere mentale weerbaarheid van boeren

De aanzet wordt vandaag gegeven tijdens een digitale ronde-tafel. Daarop zijn experten en organisaties uit de landbouw- en de welzijnssector aanwezig. Ze willen een actieplan ontwikkelen dat gebaseerd is op recent onderzoek van het Instituut voor Landbouw-, Voedings- en Visserijonderzoek. Uit die bevraging blijkt dat de coronacrisis ernstige gevolgen heeft voor het welbevinden van de landbouwers. Vier op de tien bevraagden gaf aan meer last te hebben van mentale uitputting. Uit eerder onderzoek bleek al dat landbouwers niet altijd even goed een evenwicht vinden tussen het runnen van hun bedrijf en bijvoorbeeld een gezinsleven. Er zijn vaak financiële onzekerheden, een gebrek aan waardering, eenzaamheid en heel wat landbouwers geven aan de weg naar de juiste hulp niet te kennen of te vinden.

Els getuigt

Landbouwster Els Moerkerke getuigt: “Leven en werken loopt door elkaar op een boerderij. Dat heeft zijn voordelen, maar het is ook onze grootste kwetsbaarheid. Het is moeilijk om het werk los te laten want alles komt samen op dezelfde plaats als waar je leeft. Als je dan met problemen op het bedrijf te maken krijgt, dan word je er ook elk moment van de dag mee geconfronteerd en het heeft ook een impact op je gezin. De waardering voor de boer zit finaal in zijn inkomen. Maar het is even belangrijk dat de boer ook als mens gezien wordt. Wij zijn mensen van vlees en bloed die dag in, dag uit hun best proberen doen.”

Actieplan

Speerpunten van het actieplan zijn onder meer de vermindering van mogelijke stressfactoren op het landbouwbedrijf, landbouwers gemakkelijker de weg naar professionele hulp doen vinden en hen meer bewust maken van hun individuele competenties en vaardigheden. Er wordt niet enkel gefocust op landbouwers die nu al ‘zorgen’ hebben, maar op alle landbouwers en hun gezinsleden.

Minister van Landbouw en Voeding, Hilde Crevits: "Vanuit de overheid zullen we inzetten op minder regelgeving en blijvende aandacht hebben voor een economisch rendabel verdienmodel van de landbouwers. Maar ook blijven we aandacht hebben vooropleiding, op netwerkmomenten, op het samenbrengen van groepen van boeren. Tot slot zullen we de samenwerking met de welzijnssector versterken zodat de hulpverlening nog beter afgestemd is op de reële noden van de landbouwsector. Ik doe dan ook een oproep naar andere overheidsinstanties, beleidsniveaus en middenveldorganisaties om hier actief aan mee te werken".