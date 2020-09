De actiegroep tegen Ventilus heeft deze namiddag actie gevoerd tijdens de Binck Bank Tour. Ze protesteerden met spandoeken tegen de bovengrondse hoogspanningslijn langs de E403, van de kust tot in Avelgem.

De actievoerders wilden met hun protest in beeld komen tijdens de live uitzending van de wielerwedstrijd en daar slagen ze ook in. Op verscheidene plaatsen op het parcours hebben ze reuzenspandoeken op de grond gelegd, want die vallen op vanuit de helikopter, die de luchtbeelden maakt. Met hun actie willen ze duidelijk maken dat ze de strijd niet opgeven en dat de hoogspanningslijn voor hen hoe dan ook ondergronds moet om gezondheidsredenen.

