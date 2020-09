Actiegroep tegen nieuw stadion moet flyers terughalen

Dat schrijft Het Nieuwsblad. De groep zamelt geld in om een juridische procedure op te starten tegen het nieuwe stadion van Club Brugge. Als het meer dan 25.000 euro ophaalt gaat de rest naar Kom op tegen Kanker, meldt ze op haar webpagina. Maar dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij de organisatie van Kom op tegen Kanker. Die wil haar naam niet verbinden aan een conflictsituatie. Indien de flyers niet teruggehaald worden dreigt Leefbaar Sint-Andries nu zelf in een gerechtelijke procedure te verzeilen.

