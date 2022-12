Actiegroep stapt naar rechter tegen PFAS-afval in Kortemark

De gemeente en een groot aantal buurtbewoners tekenden eerder al beroep aan. Half november gaf minister Zuhal Demir wel een vergunning voor de vernieuwing van de site. Kortemark liet al weten dat het de beslissing van de minister zal aanvechten. Nu onderneemt ook de actiegroep Leefbaar Groot Kortemark juridische acties.

Groot wantrouwen

Het wantrouwen in de exploitatie van de stortplaats is groot, klinkt het bij de actiegroep. "In antwoord op een expliciete vraag daartoe, weigert Silvamo te bevestigen dat er géén PFAS-afval wordt gestort."

De buurtbewoners eisen een schorsing van de vergunning in spoedprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Hiervoor werken ze samen met milieuadvocaat Isabelle Larmuseau.

Waarover gaat dit?