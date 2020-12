Een ring rond Anzegem of de Kerkstraat verbreden, dat is wat er op tafel ligt in de gemeente en bij de provincie. Beide pistes hebben voor- en tegenstanders, maar de provincie West-Vlaanderen heeft intussen haar keuze bekend gemaakt. Zij verkiezen, net als de actiegroep ‘Omarm Anzegem’, de ring. Toch is de komst van een ring rond Anzegem nog niet 100% zeker. De provincie moet in 2021 eerst nog een publiek onderzoek houden.