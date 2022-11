Actiedag: Hinder voor dienstverlening steden blijft beperkt

In grote steden als Kortrijk, Oostende en Brugge blijft de hinder vanwege de nationale actie- en stakingsdag vrij beperkt.

De dienstverlening blijft er zo goed als overal gegarandeerd. Wel zijn er op enkele plaatsen stakingsposten. Ook hogescholen ondervinden weinig hinder.

"Zeer beperkte hinder"

In Brugge heeft de staking zo goed als geen impact op de dienstverlening. "Er zijn enkele mensen die gebruik maken van het recht op staken, maar dat is zeer beperkt. De dienstverlening blijft overal gegarandeerd", zegt de schepen van Personeel en Organisatie Pieter Marechal (CD&V).

Aan de stelplaats van De Lijn in Brugge staat wel een stakerspost.

Ook in Kortrijk blijft de dienstverlening gegarandeerd. Op Hoog Kortrijk is er aan de site van het bedrijf Barco wel een stakingspost opgesteld. Daar delen de vakbonden ACV en ABVV pamfletten uit aan medewerkers. Die laatste worden druppelsgewijs doorgelaten, wat vanmorgen voor wat file zorgde. Rond 11 uur ronden de actievoerders hun actie af.

In Oostende staat een stakerspost opgesteld aan het depot van De Lijn. Daar willen tientallen actievoerders het signaal geven dat ze de besparingen op openbare diensten beu zijn. Ook het containerpark in de stad is gesloten.

Geen hinder bij hogescholen

De hogescholen in de provincie ondervinden geen hinder vanwege de staking.

Bij Howest zijn er geen acties aan de gang en is bijna iedereen aan de slag. "Wij ondervinden geen impact en de lessen kunnen gewoon doorgaan", klinkt het.

Ook bij hogeschool Vives loopt alles zoals gewoonlijk. "Er zijn enkelingen die staken maar over het algemeen is iedereen aan het werk en blijft de impact nihil", zegt woordvoerder Frank Devos.

Ook bij KU Leuven campus Kortrijk worden geen acties ondernomen en kunnen de lessen doorgaan.

