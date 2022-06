Actiedag: druk op luchthaven Oostende, beperkte hinder bij De Lijn

Vandaag vertrekken vanop de luchthaven in Oostende zowat 2.600 passagiers, normaal zijn dat er 600. Er is ook een aantal bijzondere bestemmingen: langeafstandsvluchten naar Havana in Cuba en Cancun in Mexico. De luchthaven heeft extra personeel ingezet om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. (lees verder onder de foto)

Dieter Bruneel, directeur operaties TUI Fly: "Naar aanleiding van de berichten uit Brussel hadden we eerder deze week al besloten om een aantal vluchten over te plaatsen van Brussel naar Oostende. Maar zeker toen het bericht kwam dat de luchthaven in Zaventem helemaal dichtging, hebben we extra vluchten moeten bijplaatsen. In totaal worden vandaag vanuit de luchthaven van Oostende 15 vluchten uitgevoerd."

Beperkte hinder bij De Lijn

Vervoersmaatschappij De Lijn raadt reizigers dan weer aan om op de routeplanner, op de website of in de app te gaan kijken of hun bus of tram al dan niet rijdt. 60 % van de bussen zou rijden. Aan zee zou wel maar 40 procent van de kusttrams rijden.