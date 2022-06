Actiedag: 7.000 West-Vlamingen vertrokken naar Brussel

De vakbonden willen vooral dat er meer ruimte is voor loonsverhogingen. Nu beperkt een wet die tot 0,4%. En dat terwijl steeds meer mensen het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, zeggen de bonden. Erik Van Deursen, ABVV: "De voorbije jaren zijn er heel wat bedrijven, ook in West-Vlaanderen, die meer winst hebben gemaakt, tot 40%. Terwijl er in het huidige loonakkoord maar een verhoging voor de arbeider en bediende voorzien is van 0,4. Van 0,4 naar 40, dat is 100% verschil. Dat is onwezenlijk en onrechtvaardig. Dit moet veranderen."

(lees verder onder de foto)

De automatische indexeringen zijn niet voldoende, hoor je hier. Ze verhogen de koopkracht niet, ze vangen alleen een beetje de stijgende prijzen op. De lonen moeten gewoon omhoog. Het is vandaag een actiedag om politici en werkgevers wakker te schudden, een staking is het niet, maar dat kan nog komen. Katrien Boudrez, ACV: "Het is vandaag een brave actie maar ik verzeker je, als er geen positief signaal komt van de regering, dan wordt het een hete herfst."