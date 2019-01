Actie voor meer veilige schoolomgeving in Ieper

In Ieper hebben de leerlingen en leerkrachten van de St-Jozefsschool actie gevoerd voor een meer veilige schoolomgeving.

De 432 kinderen die les volgen in de St-Jozefsschool in Ieper, maar ook hun leerkrachten en ouders, de ouderraad en de directie van de school, vinden de Meenseweg en de kruispunten in de buurt absoluut niet veilig. Ze pleiten onder meer voor bredere voetpaden, veilige fietspaden en meer zichtbare oversteekplaatsen.