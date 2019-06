Actie tegen treinstation zonder personeel in Lichtervelde

En dat wekt wrevel bij de treinreizigers, die bezorgd zijn over de veiligheid, dienstverlening en vandalisme. Beweging.net wil dat het station bemand blijft en voerde vanmorgen actie aan de ingang.

Vooral oudere treinreizigers, slechtzienden, rolstoelgebruikers en mensen die hulp nodig hebben, vrezen het ergste als er geen personeel meer is om hen te helpen de sporen te dwarsen. Zonder personeel is er ook geen toezicht meer op de veiligheid of op vandalisme. Lichtervelde is een overstapstation op 2 grote lijnen, Brugge - Kortrijk en Gent - De Panne.

Erwin Vanbelle van Beweging.net: 'Ongeveer een 3.500 mensen passeren hier het station van Lichtervelde, die de trein nemen of een overstap maken. En die mensen staan dan zonder hulp. Als het station onbemand is, dat wil ook zeggen dat de loketten niet meer bemand zijn en dat we ons altijd moeten wenden tot een automaat.'

(lees verder onder de foto)

Ook gemeente ontgoocheld

Ook de gemeente is niet te spreken over de plannen van de spoorwegen. Het personeel staat in voor de aansluitingen, wanneer treinen met vertraging binnen komen.

Ria Beeusaert-Pattyn, burgemeester Lichtervelde: 'De mensen zijn hun aansluiting niet meer gegarandeerd. En dan moeten ze zelfs soms tot een uur wachten om een nieuwe aansluiting te krijgen op de trein. Dat is echt onmogelijk, wanneer mensen kiezen voor het openbaar vervoer en beslissen om de auto thuis te laten, dat ze hun aansluiting halen en tijdig op hun werk geraken.'

De top van de NMBS zou bereid zijn om met de gemeente te praten over een eventuele oplossing, maar op dit ogenblik is er nog geen concrete afspraak.