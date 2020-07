Actie tegen mensenhandel in Brugge

De voorgevel van het stadhuis in Brugge kleurde gisteravond blauw als symbool voor de strijd tegen mensenhandel. Met de ‘Blue Heart’ campagne sturen de Verenigde Naties een krachtig signaal de wereld in.

In de covidcrisis lijkt het probleem weggeëbd, maar de cijfers bewijzen het tegendeel. Ook hier, in West-Vlaanderen, blijven criminele organisaties onder de radar opereren.

Mensensmokkelaars blijven heel actief, ook in West-Vlaanderen. Ook hier dwingen criminele organisaties meisjes in de prostitutie. En bijna elke dag proberen vluchtelingen over het kanaal te geraken.

Het grote probleem vandaag is dat de covid maatregelen het menselijk contact met slachtoffers verhinderen en daardoor zoeken ze geen hulp meer.

En dus is de strijd lang niet gestreden. Maar het probleem van de mensenhandel is minder zichtbaar geworden door de wereldwijde coronavirus. De Blue Heart campagne van de VN confronteert ons weer met de realiteit. Ook Ozark Henry steunt de campagne.