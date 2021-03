Actie tegen krappe West-Vlaamse huurmarkt

Het beperkte aanbod van huurwoningen en de toenemende vraag maakt dat de prijzen stijgen. Dat betekent heel wat zorgen voor wie met een beperkt budget op zoek moet op de privémarkt.

In een rollenspel in de Kringwinkel in Zedelgem maken moeder Nele en dochter Amy duidelijk wat je als eenoudergezin ervaart als je op zoek bent naar een betaalbare huurwoning. Moeder en dochter vonden zogezegd tijdelijk een onderkomen in de Kringwinkel in Zedelgem. In afwachting van een nieuwe stek.

In 2019 bedroeg de gemiddelde huurprijs in West-Vlaanderen 677 euro. Voor mensen zoals Nele die leeft van een ziekte-uitkering is dat een te grote hap uit haar budget. Volgens Beweging.net kan de lokale overheid heel wat doen aan de woonsituatie. Lieven Van Belle, Beweging.net: “Leegstand kan aangepakt worden. Een huis dat twee jaar op de leegstandlijst staat kan door de gemeente aangekocht worden en gerenoveerd en op de huizenmarkt aangeboden worden. Er zijn op die manier heel wat zaken met nieuwe initiatieven mogelijk. Cohousing, een gemeente kan dat faciliteren.”