Actie tegen GSM achter het stuur: politiezone Midow trekt 19 rijbewijzen in op één dag

In samenspraak met de gerechtelijke overheden werden in de zone Midow in totaal 25 rijbewijzen ingetrokken over één weekend. Vooral op zaterdag was een gecoördineerde actie in Midow succesvol. Over de vijf gemeenten van de zone werden 19 rijbewijzen op die dag ingetrokken.

Deze chauffeurs dienen 8 dagen hun wagen aan de kant te zetten. Tijdens het actieweekend werden nog andere verkeersinbreuken vastgesteld, zoals een opgefokte bromfiets en een aantal kleinere inbreuken.

Ook politie Oostende controleerde op het gebruik van een GSM achter het stuur. Tijdens de actie van afgelopen weekend werden 28 bestuurders betrapt die hun gsm aan gebruiken waren terwijl ze deelnamen aan het verkeer. Van 26 bestuurders werd in opdracht van de parketmagistraat het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor acht dagen