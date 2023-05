Actie tegen gsm achter het stuur: 203 rijbewijzen ingetrokken

De federale en lokale politie heeft in onze provincie de voorbije twee dagen 203 rijbewijzen ingetrokken, voor gsm'en achter het stuur. Er waren extra controles in heel Vlaanderen.

Twee dagen lang controleerden de federale politie en de lokale politiezones op het gebruik van de gsm achter het stuur. "Uit onderzoek blijkt dat 5 tot wel 25 procent van alle ongevallen mee veroorzaakt zijn doordat een bestuurder was afgeleid van de rijbaan", was de uitleg.

In West-Vlaanderen zijn bij de acties deze week 240 inbreuken vastgesteld, van 203 bestuurders is ook echt het rijbewijs ingetrokken.

Hoge boetes

Een bestuurder mag een elektronisch apparaat met een beeldscherm niet gebruiken, vasthouden of hanteren, tenzij het in de daarvoor bestemde houder in het voertuig is bevestigd. De onmiddellijke inning is op dit ogenblik 174 euro plus administratiekosten en het rijbewijs kan worden ingetrokken. Bij een dagvaarding voor de politierechtbank kan de boete oplopen tot 4.000 euro.