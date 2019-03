Actie douaniers Frankrijk tot morgen opgeschort

Al voor de derde dag op rij zorgden de acties voor problemen aan de grensovergang met Frankrijk in Adinkerke. Vrachtwagens naar Frankrijk moesten van de politie de snelweg in Oostduinkerke verlaten en rechtsomkeer maken, of hun weg verderzetten via alternatieve wegen. Enkel gewone auto's konden in Adinkerke wel oprijden naar Frankrijk.

Volgens Politiezone Westkust houden de vrachtwagenchauffeurs zich goed aan de regels en is de hinder op het lokaal wegennet eerder beperkt. Er staan wel honderden vrachtwagens te wachten aan de Westkust, door het tijdelijk stopzetten van de actie zullen die wellicht nu hun weg naar Frankrijk kunnen voortzetten.

Omdat vrachtwagens in Oostduinkerke de snelweg moesten verlaten en terug richting binnenland werden geleid. afrit van Oostduinkerke teruggestuurd in de richting van het binnenland. Enkel lokaal verkeer werd doorgelaten.Vrachtwagens reden beter om via Kortrijk of Doornik.