Actie boeren: "Investeringen van 100.000den euro, maar 0 waardering"

Danny Metsu verbouwt vooral bloemkool en spruitkool in Vlamertinge. Zijn investeringen zijn enorm, de energieprijzen wegen zwaar en productiekosten schieten de hoogte in. Maar dat vertaalt zich nauwelijks in de prijs die hij vandaag krijgt voor zijn groenten. "Als we bijvoorbeeld spreken over de spruitkool, zien we de kostprijs met 1.100 à 1.200 euro per hectare omhoog gaan. Dat betekent ook meteen dat wij een groot financieel risico nemen."

Een nieuwe machine om spruitkool te oogsten kost al snel 350.000 euro. "Dit zijn investeringen die we doen om op lange termijn te gaan werken, samen met de diepvriesfabrieken. We willen op lange termijn een duurzame relatie opbouwen. Daar hoort ook wel een deftige vergoeding bij, dat we onze kosten ingedekt zien en liefst ook nog een inkomen halen, om voor ons gezin een boterham op tafel te kunnen leggen."

Toekomstvisie nodig

Danny Metsy heeft een groot waterbekken aangelegd. Ook dat is een aanzienlijke, maar noodzakelijke investering om lange periodes van droogte te kunnen overbruggen. Maar de lage afnameprijs voor de groenten legt een constante druk op de toekomst van het landbouwbedrijf. "Mijn bedrijf is sinds drie jaar in uitbating samen met mijn schoonzoon. Die wil ook een toekomstvisie krijgen, dat hij op lange termijn zal kunnen voortwerken met de diepvriesindustrie."

Net als veel andere telers, voelt Danny Metsu dat zijn inspanningen en investeringen niet gewaardeerd worden.

