Actie bij apotheekleverancier Febelco na corona-uitbraak

"Een corona-uitbraak in de vestiging in Izegem was de druppel", zegt vakbondssecretaris Elien Broeckhove. De directie ontkent dat de maatregelen tekortschieten.

"Geen enkele vorm van dialoog"

Het sociaal overleg loopt al een hele tijd niet goed meer bij Febelco, zegt Broeckhove. In die mate zelfs dat de vakbond zich "na het ene voorval na het andere" uit het overleg terugtrok. Maar toen er in de vestiging in Izegem een uitbraak was van het coronavirus, waarbij zes personeelsleden besmet raakten, wilden de bonden wel overleg met de directie.

"Die wilde echter niet meer rond de tafel gaan zitten", zegt Broeckhove. "We hebben nog altijd geen zicht op wat er gebeurd is met de clusterbesmetting. We hebben ook nog niet kunnen praten over de terugbetaling van de testen die mensen op eigen kosten moesten uitvoeren, noch over een toeslag voor mensen die in quarantaine zaten en loonverlies leden. Er is eigenlijk geen enkele vorm van dialoog geweest."

Volgens de vakbond moest op de dienst waar de besmettingen gebeurden eigenlijk thuiswerk georganiseerd worden. "Maar de leidinggevende verplichtte de mensen om naar het werk te komen."

"Te weinig veiligheidsmaatregelen"

De vakbond klaagt aan dat het bedrijf hoe dan ook te weinig veiligheidsmaatregelen neemt. Daarom volgen donderdag aan verschillende vestigingen symbolische acties, kondigt ACV Puls aan. "Het wordt een sensibiliseringsactie in de hoop dat de toestand verbetert", zegt Broeckhove. "Het bedrijf maakt enorme winsten door corona, maar in plaats van daar een deel van te gebruiken voor betere bescherming of om de werkdruk te verlagen, vloeit het geld naar de aandeelhouders."

Directie: "Wel richtlijnen gevolgd"

De directie betreurt dat de vakbond naar de pers is gestapt en blijft voor een "open dialoog" tijdens het sociaal overleg dat volgens general manager Bruno Mortier donderdag is gepland. Volgens hem heeft het bedrijf de richtlijnen van de overheid steeds gevolgd, en zelfs meer gedaan.

Bij de besmettingen in Izegem werden laagrisicocontacten bijvoorbeeld als hoogrisicocontacten behandeld en werd een snelle interne contacttracing opgezet, zegt hij. Nog volgens de directie kreeg het bedrijf in de coronaperiode al vier arbeidsinspecties over de vloer.

"De resultaten waren steeds naar behoren. Kleine opmerkingen werden steeds onmiddellijk aangepakt en opgelost. Op 8 december bestempelde de IDEWE-arbeidsarts de genomen preventiemaatregelen en opvolging ervan als rigoureus en afdoend."