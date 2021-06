Acteurs uit amateurtoneel hebben 'grote goesting'

Theaterorganisatie Open Doek organiseert bijvoorbeeld drie ‘Toch Theater’-weekends. Het eerste weekend vindt plaats van 8 tot 11 juli in Heuvelland. Er is dit jaar geen festival ‘Spots op West’ maar een miniversie ‘Toch Theater in Westouter’, met theaterwandelingen en avondvullende voorstellingen op bijzondere plaatsen.

Een wijngaard in Westouter is het feeërieke decor voor één van de voorstellingen in open lucht. De acteurs repeteren nu nog met hun teksten in de hand, maar over een kleine maand moet alles feilloos verlopen op de theaterwandeling. En daarvoor halen ze nu alles uit de kast. Stefan Vancraeynest, acteur: “Grote goesting. Het is een mooi woord. We lopen over van de goesting. Ik heb het heel hard gemist. Ik ben heel blij dat we er weer bij mogen zijn en dat we hier op deze schitterende plek mogen staan.”

Meer info vind je hier