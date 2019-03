Acteurs met beperking klaar voor hun 'Droomreis'

In Torhout vond vandaag de generale repetitie plaats van ‘Droomreis’. Een toneelstuk in eigen productie geschreven en gespeeld door cliënten en vrijwilligers van Tordale uit Torhout.

De steracteurs zijn mensen met een mentale beperking, en ondanks wat plankenkoorts zijn ze toch helemaal klaar voor de grote première van morgen. In 'Droomreis' spelen de acteurs de rol die ze zelf hebben gekozen, op basis van een droom die zij voor ogen hebben.

Meer dan toneel

De voorbereidingen voor Droomreis duren al meer dan een jaar. En ’t gaat intussen over veel meer dan toneel alleen. Siska Desmet, regisseur & begeleider-coach: 'Voor mij gaat het ook om sociale vaardigheden, over stress aankunnen, om om te gaan op een manier waardoor we kunnen verder spelen. Wij zijn echt wel een groep geworden op die manier.'

De acteurs zijn cliënten van Tordale en er doen ook 4 vrijwilligers mee.

De voorstellingen vinden plaats in Club de B. op dinsdag 26/3 om 14u30 & donderdag 28/3 om 19u.