Acteur Johny Voners (74) overleden

Acteur Johny Voners uit Waregem, bekend als Xavier uit FC De Kampioenen, is vandaag overleden. Voners is 74 geworden. Hij leed al een tijdje aan kanker.

Wie Johny Voners zegt, denkt aan Xavier Waterslaeghers. Meer dan twintig jaar lang kroop Johny Voners in de huid van keeper uit de VRT-serie FC De Kampioenen, die vaak meer pinten ('dagschotels') dronk in zijn stamcafé dan dat hij ballen stopte. Maar naast acteur was Johny Voners ook een begenadigd zanger, bleek uit zijn vertolkingen van chansons van de Franse zanger Charles Aznavour.

Johny Voners, de artiestennaam van Johny Hoebrechts, werd geboren op 26 augustus 1945 in Tienen. In zijn jonge jaren zong hij Charles Aznavour op schoolfeestjes en tijdens zijn legerdienst. Later trok hij naar het Koninklijk Conservatorium in Brussel, waar hij les kreeg van acteur Nand Buyl. In de jaren zestig trad Johny Voners enkele seizoenen op met cabaretgroepen Malingenkolder en Mam'sel. Begin jaren zeventig was hij verbonden aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel, nadien aan het Fakkeltheater in Antwerpen. Intussen speelde hij mee in verschillende tv-series: 'Axel Nort', 'Beschuldigde sta op', 'De collega's' en 'Het pleintje'.

Maar het was vooral zijn rol van Xavier Waeterslaeghers in FC De Kampioenen waarmee Johny Voners televisiegeschiedenis schreef. Xavier Waeterslaeghers was de keeper van FC De Kampioenen, die bijna elke wedstrijd meer dan tien ballen binnenkreeg. Maar hij was ook de man van 'Carmenneke', of 'sjoeke', die thuis duidelijk de plak zwaaide. En die de moeder is van Nerooke, de Yorshire terriër waar Xavier Waeterslaeghers niet veel van moest hebben. Hij zat daarom liever in zijn stamcafé, waar hij ten minste pinten of 'dagschotels' kon drinken. (lees verder onder Facebookpost)

In 2001 bouwde Johny Voners zijn zangcarrière uit. Hij werkte aan een Aznavour-repertoire en bracht ook de cd 'Aznavoners' uit. In 2018 bracht hij Nederlandse adaptaties van Charles Aznavour. Maar in september 2019 moest Johny Voners plots even stoppen met acteren, omdat hij chemotherapie kreeg vanwege huidkanker met uitzaaiingen naar de botten. Begin 2020 moest hij vervolgens verschillende geplande voorstellingen van zijn muzikale show 'Et alors... En dan... Voners! ' annuleren, wegens een nieuwe behandeling. Ook de voorbereidingen voor nieuwe afleveringen van FC De Kampioenen werden tijdelijk stilgelegd. Voners overleed op 17 maart op 74-jarige leeftijd.

