Acid en Supercontent: de winnaars van de Jamies

Acid en Supercontent zijn twee van de grote winnaars van de Jamies, de prijzen voor contentmakers. De winnaars werden woensdagavond bekend gemaakt in de Grote Post in Oostende.

Het was dit jaar de vierde editie van de Jamies. Er vielen ook West-Vlamingen in de prijzen. In totaal waren er veertien prijzen te verdienen. 22.000 mensen hebben online gestemd voor hun favoriete online content creator.

Beste video van het jaar

Nathan Vandergunst of Acid woont in Blankenberge en is fervent YouTuber. Hij gaat aan de haal met twee prijzen: publieksprijs 'Content creator van het jaar' en 'Beste Vlaamse video van het jaar' voor zijn videoclip 'Go Acid'. Vorig jaar won hij ook al de prijs voor 'Beste vlog' en de publieksprijs 'Beste online creator'. (Lees verder onder de video.)

De jonge videomaker heeft corona, dus hij kon zijn prijs niet fysiek in ontvangst nemen. Hij was wel aanwezig in isolatiepak buiten het gebouw. Acid heeft ook deelgenomen aan de Slimste Mens Ter Wereld en kwam vorig jaar een aantal keer in opspraak voor zijn video's.

Beste comedy

De prijs 'Beste comedy' gaat naar het duo van Supercontent, bestaande uit Bruggeling Pieterjan Marchand en Jeff Bronder. De twee zijn vooral bekend geworden door hun lied geschreven voor Marc van Ranst tijdens de eerste lockdown. (Lees verder onder de video.)

Andere winnaars

De andere winnaars die met een prijs naar huis gingen: