Achtste en laatste brug in Kortrijk geplaatst

De nieuwe Reepbrug is de achtste brug en dus het slotstuk van de Leiewerken in Kortrijk. De fiets-en voetgangersbrug is 60 meter lang en overspant de Leie van het Buda-Eiland tot Overleie. In de twee torens, die de toegang vormen, komt er ook een lift. Door de hoogte van zo’n 7 meter, kunnen alle schepen er onderdoor varen. “De brug zal eigenlijk klaar zijn in het voorjaar van 2022. Die wordt nu op 2 tijdelijke torens gelegd. Daarna worden 2 definitieve torens gebouwd en wordt de brug verbonden met de definitieve lifttorens”, vertelt Karen Buyse van de Vlaamse Waterweg.

Doorgang voor grotere containerschepen naar Frankrijk

Naast de aanleg van de nieuwe brug, wordt ook de omgeving aangepakt. Voor de zomer van volgend jaar moet alles afgewerkt en toegankelijk zijn. Deze hele operatie maakt deel uit ven het Seine-Scheldeproject, waardoor grotere schepen met drie lagen containers via de Leie naar Frankrijk kunnen doorvaren.