Achtste beste steakrestaurant in de wereld vind je in Koksijde

Steakrestaurant Carcasse uit Koksijde scoort met een 8ste plaats bijzonder hoog in de World's Best Steak Restaurant-verkiezing.

In totaal werden zo'n 450 restaurants bezocht. Bij Carcasse gaan ze voor de pure smaak van het vlees, zo serveren ze geen frieten of mayonaise bij de gerechten. Ook bijzonder is dat ze voor vlees gaan van runderen die al enkele keren kalfden, daarna laten ze het rijpen en werken ze het af op houtskool.

