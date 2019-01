Achtervolging in Roeselare eindigt met spectaculaire crash

De politiezone RIHO heeft beelden vrijgegeven van een spectaculaire crash in de nacht van 29 op 30 december.

Een politiepatrouille wilde die avond een Audi controleren maar de bestuurder, een 24-jarige Pool, sloeg op de vlucht. De wagen knalde tegen hoge snelheid op enkele verzinkbare paaltjes waarna het voertuig in de lucht werd gekatapulteerd. De bestuurder had teveel gedronken en is voor vijftien dagen zijn rijbewijs kwijt.