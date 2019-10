Achtervolging in Poperinge, auto met 8 mensen in gracht

Bij een achtervolging is in Poperinge een auto in de gracht geraakt. Er zaten acht mensen in, mogelijk mensensmokkelaars en vluchtelingen.

De Franse politie vroeg rond middernacht bijstand aan haar Belgische collega's, omdat een auto die ze achtervolgden niet wilde stoppen. Politieauto's en anonieme auto's gingen achter de vluchtende wagen aan. Langs de Expressweg in Poperinge gleed de auto in de gracht. Er zaten acht mensen in. Enkelen onder hen vluchtten meteen weg. De politie ging nog naar hen op zoek, en zette zelfs een helikopter in, maar zonder resultaat.

Het onderzoek loopt ondertussen, maar veel is nog niet bekend. Politie en parket onderzoeken momenteel of het gaat om mensenmokkelaars die op weg waren met vluchtelingen. Wellicht geven ze daar later meer uitleg over.