Achtervolgde ontsnapte gevangene krijgt drie jaar

Eén van hen was ontsnapt uit de gevangenis in Saint-Hubert. Hij zat er een straf van acht jaar uit voor een overval op een seksshop. De twee mannen werden ingerekend met een dure wagen die ze gestolen hadden in Nederland, na een achtervolging door de politie. De politiemannen moesten aan de kant springen en losten zelfs een schot. De ene man krijgt 3 jaar cel voor diefstal en weerspannigheid. Hij is vrijgesproken voor opzettelijke slagen en verwondingen tegenover de politie. Zijn kompaan krijgt één jaar.

