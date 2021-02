Acht transmigranten in ademnood gered uit koeltransport

Afgelopen nacht zijn in de haven van Zeebrugge acht personen gered die in ademnood verkeerden. Het gaat om transmigranten uit Irak en Iran die zich in een koeltrailer bevonden in de Zeebrugse voorhaven.

In de nacht van maandag op dinsdag zouden zij in Frankrijk in de trailer gestopt zijn. De goederen – een lading broodjes – waren bestemd voor het Verenigd Koninkrijk, maar de trailer werd eerst naar Zeebrugge gebracht, waar de goederen zouden worden bewaard om vervolgens naar het Verenigd Koninkrijk te worden gebracht.

De acht transmigranten bleven al die tijd tussen de lading broodjes zitten, dit op een temperatuur van 15 graden.

Toen de Poolse chauffeur aan het Zeebrugse bedrijf de lading wilde lossen, bleek de lading beschadigd te zijn en werd de lading geweigerd. Toen was het nog niet duidelijk dat er zich mensen tussen de lading bevonden. De koeling werd afgelegd, waardoor de temperatuur in het transport begon te stijgen en de personen in de problemen (ademnood) begonnen te geraken. Daarop hebben zij alarm geslagen en werden zij gelukkig tijdig ontdekt.

De Poolse vrachtwagenchauffeur werd verhoord, maar er waren geen aanwijzingen dat zij betrokken was bij de feiten.