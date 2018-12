Acht nieuwe West-Vlaamse chefs in de Orde van de 33 Meesterkoks

Acht West-Vlaamse chefs zijn in de Orde van de 33 Meesterkoks van België opgenomen. Dat gebeurde tijdens een groots banket in het Oostendse kursaal.

Zij kregen de titel van Toque Blanche. Dat is de op één na hoogste onderscheiding in de orde. Als lid van de orde beloof je seizoensgebonden te koken met producten van bij de lokale producent.

Sandrine Losfeld van restaurant De Tuin uit Nieuwpoort is één van de acht West-Vlaamse gelukkigen die met een Toque Blanche worden beloond. “Ik ben al 33 jaar chef en het is niet altijd gemakkelijk geweest want het is echt een mannenwereld. Altijd moet je vechten voor je plaatsje en dat is wel een mooie erkenning na al die jaren. Als vrouw heb je ook je gezin en het is moeilijk te combineren.”

De Orde telt 150 restaurateurs. Een veertigtal van hen is effectief meesterkok of masterchef. De anderen behoren tot de groep van Toques Blanches. Zij zijn de jonge garde en zijn de potentiële opvolgers van de huidige meesterkoks.