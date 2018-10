Acht nieuwe slimme camera's in Oostende

In Oostende komen er deze maand acht nieuwe ANPR-camera's met nummerplaatherkenning bij.

Zes vaste en twee mobiele. Ze zijn een handig hulpmiddel voor gerechtelijke onderzoeken in verband met o.a. drugs, woninginbraken,…en zijn ze belangrijk in de strijd tegen criminaliteit en terrorisme. De mobiele camera’s zullen vooral ingezet worden om de verkeersveiligheid te verhogen. In Oostende zal de focus vooral liggen op het inkomend verkeer.

Als een geseinde nummerplaat voorbij een ANPR-camera rijdt, dan matcht die dat met het centrale systeem waarop een databank is aangesloten. Dit wordt ook wel een ‘hit’ genoemd. De politie volgt dit op en kan meteen een team ter plaatse sturen.

Locaties

De palen met vaste camera's zijn intussen geplaatst en worden geactiveerd. Dit zijn de locaties: