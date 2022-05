Acht jaar cel voor gijzeling in Brugse gevangenis

Een 31-jarige Kosovaar is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot acht jaar effectieve gevangenisstraf voor een gijzeling in de gevangenis van Brugge.

Faton S. (30) gebruikte in februari 2021 een zelfgemaakt steekwapen om een vrouwelijke cipier urenlang te gijzelen. Dat deed hij om een vrijlating te eisen van zijn broer en zijn vader, die in andere gevangenissen zitten. Voor zichzelf eiste hij een helikopter. Na uitgebreide onderhandelingen gaf de Kosovaar zich uiteindelijk over. De cipier kwam er met de schrik vanaf.

De burgerlijke partij wierp op dat de feiten een enorme impact hebben gehad op het slachtoffer, dat pas zes maanden in dienst was. Tijdens de gijzeling hield S. onafgebroken zijn arm rond haar hals. Tegelijk hield hij ook zijn wapen tegen haar hals. Het slachtoffer heeft nog steeds last van haar schouders, nek en rug. "Haar lichaam is helemaal geblokkeerd door drie uur lang verkrampt onder enorme stress te staan", aldus meester Dries Ronsse. Ook op psychologisch vlak gaat de jonge vrouw nog steeds gebukt onder de gijzeling.

Het openbaar ministerie had vijftien jaar cel gevorderd. Het zijn er dus acht geworden. De beklaagde zit momenteel al 22 jaar cel uit voor zijn betrokkenheid bij een moord.