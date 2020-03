Acht coronabesmettingen in Wevelgem

De leerkracht maakt deel uit van een reisgezelschap van acht mensen uit Wevelgem. Die kwamen terug van skireis en toonden allemaal tekenen van coronabesmetting. Ze stellen het al bij al goed en zullen samen uitzieken in één huis. De directie van de school heeft woensdag alle ouders ingelicht over de besmetting. Ook op haar website staat de brief te lezen met de uitleg die aan de ouders meegegeven is.

Welke maatregelen heeft de school genomen?

"Het besmette personeelslid krijgt de nodige verzorging en komt niet meer naar school. Het personeelslid zal 14 dagen afwezig blijven en de school zorgt voor de nodige vervanging. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is bezig met een contactonderzoek. Dat gaat na met wie een besmet persoon allemaal contact heeft gehad. Onze school wordt op de hoogte gebracht van eventuele bijkomende maatregelen."

"Op school geen risico"

" Voor niet-zieke kinderen en personeelsleden raden we op dit moment enkel aan om alert te blijven voor mogelijke symptomen (hoesten, grieperig voelen, koorts)... Indien je kind op school ziektesymptomen zou vertonen wordt het uit de klas verwijderd en worden ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts of vraag een huisbezoek of een afspraak aan. Je kind kan dus gewoon naar school blijven gaan. We begrijpen de bezorgdheid maar de huidige situatie op school vormt geen substantieel risico."

