Achille Margo is z'n uurrecord kwijt

Achille Margo uit Lauwe (foto) is niet langer Belgisch uurrecordhouder in de categorie 80+.

Jef Geerts (80) uit Minderhout deed op de wielerpiste van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent een stuk beter. Geerts reed 33,750 meter in een uur. Hij verbrak daarmee het record van Achille Margo (84) met 2,5 kilometer.

'Records zijn er om verbroken te worden'

Achille reageert sportief op het nieuws dat z'n record van de tabellen is gereden. 'Een uurrecord is er om verbroken te worden', klink het. Het record heroveren zit er niet meteen in, tenzij een grote sponsor zich spontaan aanbiedt, en iemand die de administratieve rompslomp op zich wil nemen. 'Fietsen is geen probleem, maar al de rest zie ik niet meer zitten', aldus nog Achille Margo.

Het werelduurrecord staat op naam van de Canadees Giuseppe Marinoni, hij haalde iets meer dan 39 km in een uur.

