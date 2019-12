ABVV viert verjaardag sociale zekerheid in Brugge

De socialistische familie heeft in Brugge de 75ste verjaardag van de sociale zekerheid in België gevierd. Dat gebeurde symbolisch op het Achiel Van Ackerplein, genoemd naar de "peetvader" van de sociale zekerheid.

Algemeen ABVV-secretaris Miranda Ulens zette de socialistische ex-premier Van Acker uitgebreid in de bloemetjes. Dat het systeem van de sociale zekerheid in 1944 in het leven werd geroepen, "is quasi volledig toe te schrijven aan hem", zei ze. "De economie moest het sociale garanderen en moest zorgen voor een verbetering van de levensstandaard van de werkende klasse. Deze rode draad was zijn leven lang een belangrijk onderdeel van Van Ackers rode basisfilosofie."

Sociale zekerheid onder druk

Volgens Ulens staat de sociale zekerheid na 75 jaar zwaar onder druk. "Ze wordt maar al te vaak beschouwd als een besparingsvaatje, waar menig rechtse regering onuitputtelijk uit tapt. De voorbije vijf jaar hebben we de jacht gezien op de werklozen, op de gepensioneerden en op de langdurig zieken."

Ulens herhaalde daarop de eisen om "volwaardige jobs te organiseren met volwaardige bijdrages" en om elk inkomen gelijk te belasten. De nummer twee van ABVV vindt bovendien dat de sociale zekerheid "niet de speelbal mag worden in een nieuw opbod voor een mogelijke zevende staatshervorming". Ze wijst daarom op het belang van een federaal beleid hieromtrent.