ABVV: niet alle 34 banen zijn te redden bij Beaulieu

Dat meldt vakbond ABVV na overleg met de directie. Beaulieu kondigde vorige week aan te willen snoeien in de productie van getuft tapijt in Wielsbeke. De directie wil de nachtploeg afschaffen, waardoor 34 banen bedreigd zijn. De directie beloofde vorige week "maximaal in te zetten" op hertewerkstelling binnen de groep.

Ploeg moet aangepast worden aan dalende vraag

"De directie heeft nu al onze vragen beantwoord over hoe zij de herstructurering precies ziet. Het werd alvast duidelijk dat niet alle 34 werknemers op hertewerkstelling zullen kunnen rekenen", vertelt Tyno Parmentier van ABVV Textiel. Beaulieu wil zo snel mogelijk de nachtploeg afbouwen zodat mensen uit de dagploeg niet meer op economische werkloosheid moeten staan. "De ploeg moet aangepast worden aan de vraag die is gedaald. Het bedrijf wil dat zo snel mogelijk doen om te vermijden dat werknemers die economisch werkloos zijn ontslag nemen", aldus Parmentier. Volgende week woensdag volgt opnieuw een overleg tussen vakbonden en directie. "We kijken nu of er nog bijkomende vragen moeten worden gesteld. Volgende week willen we starten aan de effectieve onderhandelingen."

