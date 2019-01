Absynthe Minded & Ertebrekers op Labadoux

"Het was even stil maar met "Jungle Eyes" is Absynthe Minded helemaal terug. En dat zal je gemerkt hebben op Labadoux!", zegt de organisatie. De groep rond Deerlijkenaar Bert Ostyn is terug met een nieuwe cd.

Ook Ertebrekers

Net als Ertebrekers, de West-Vlaamse groep rond Flip Kowlier uit Izegem. Ook zij hebben een nieuwe cd en die stellen ze ook voor op Labadoux. Voor Jeffrey Jefferson wordt het optreden bijzonder want hij is afkomstig uit de Brigandsgemeente. En Peter Lesage is van Ardooie.

Nog andere nieuwe namen

"Topmuzikanten Masure, Munnelly en Fahy leveren als The Bucks schitterende Keltische folk, net als de doorwinterde muzikanten van Snakes in Exile! En wat dacht je van de heerlijke singer song van Linde of Awkward i, van het schitterende chanson van Sara D' Hondt, van verbluffende revelaties als Moonai People en Bonjour Eddy?", schrijf Labadoux in zijn persbericht.

Andere grote namen op Labadoux 2019 die eerder al bekend zijn gemaakt, zijn onder meer Arsenal en K's Choice.