ABS heeft kritiek op Mestactieplan

De Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Landmaatschappij stelden eind vorig jaar het Mestrapport voor 2018 voor. De resultaten waren niet goed: bij 28 procent van de metingen in de Vlaamse rivieren werd de nitraatnorm overschreden, terwijl de Vlaamse regering op slechts 5 procent 'rode meetpunten' mikte.

De weersomstandigheden speelden een rol, maar ook een stijgend gebruik van kunstmest én landbouwers die het niet al te nauw namen met de regels, lagen aan de basis van de slechte resultaten.

Vier gebiedstypes

Minister Schauvliege stelde dinsdag in de commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement het ontwerp voor een nieuw mestactieplan voor, het zesde al. Vlaanderen wordt daarin opgedeeld in vier gebiedstypes, er komen strengere regels en meer controles voor veel landbouw- en mestverwerkingsbedrijven en er wordt ook meer ingezet op sensibilisering. Het plan is nog tot 21 februari in openbaar onderzoek, maar kreeg al groen licht in Europa.

Het Algemeen Boerensyndicaat reageert niet positief. Ten eerste wordt er volgens het ABS niet genoeg rekening gehouden met de weersomstandigheden om de slechte resultaten te verklaren. "Bepaalde bodemprocessen laten zich in extreme jaren gewoonweg niet sturen en kun je ook niet voorzien. Dit moet erkend worden", zegt woordvoerder Mark Wulfrancke.

"Verregaande" maatregelen

Tegelijkertijd bevat het zesde mestactieplan "verregaande" maatregelen, vooral voor de gebiedstypes 2 en 3 waar de vervuiling het ergst is. Dat "dreigt drastisch in te grijpen in de bedrijfsvoering van sommige bedrijven", meent Wulfrancke. "Degenen die het ontwerp degelijk doorgenomen hebben en enige landbouwkennis hebben, zullen dat niet ontkennen."

Een laatste opmerking is dat de inspanningen van landbouwers in het gebiedstype 0, waar eigenlijk geen extra inspanningen meer gedaan moeten worden omdat de doelstellingen eigenlijk al behaald zijn, "maar met mondjesmaat beloond worden". "Velen vergeten dat op een landbouwbedrijf ook geld verdiend moet worden en dat we opereren in een veel grotere economische ruimte dan enkel Vlaanderen met een strenge regelgeving."

Wulfrancke benadrukt dat dat alles niet wil zeggen dat landbouwers niet begaan zouden zijn met een goede waterkwaliteit. "Het ligt hen wel degelijk nauw aan het hart. Het is jammer om dan te moeten vaststellen dat velen enkel nog kunnen denken in termen van repressie. Voor sommige politici zal het glas nooit vol genoeg kunnen zijn."