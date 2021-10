ABS eist eerlijke prijzen voor de veehouders: "als slaven behandeld"

Ze klagen al langer over de te lage prijzen die de retailers willen betalen voor landbouwproducten en ze vinden dat de warenhuisketens de primaire producenten van voedsel verder uitpersen.

"Als slaven behandeld"

"Op elke hoek van de straat vind je een niet één, maar meerdere grootwarenhuizen, elk op zoek naar klanten. De jacht op klanten wordt gevoerd met stuntprijzen op verse producten. Dit is enkel mogelijk door de primaire producent als slaven te behandelen", luidt het. "De varkenscrisis vandaag toont schrijnend hoe retailers hun aankopers aanzetten de prijs nog verder te doen dalen. De retailsector kan daar al aan tegemoet komen door te starten met het aankopen van enkel Vlaams varkensvlees en de varkenshouder een deftige marge te gunnen." (Lees verder onder de foto)

De actievoerders eisen dat de retailsector een duurzame relatie nastreeft met de ketenpartners. "We eisen dan ook dat ze hun steun uitspreken voor de Vlaamse landbouwers en hun producten naar waarde vergoeden. Een crisisbijdrage voor de varkenshouders zou hier niet meer dan verantwoord zijn." Bovendien willen ze dat de prijzen voor de melkveehouders worden opgetrokken en dat er ook deftig wordt omgegaan met kippenboeren waarvan al jaren lang geëist wordt dat hun kippen zo goedkoop mogelijk gekweekt moeten worden. Indien de retailers de eisen niet willen inwilligen komen er meer acties, zegt het ABS.

Lidl: "Verrast door actie"

Bij het distributiecentrum van Lidl in Gullegem reageren ze wat verrast door de actie van het ABS. "We zijn in voortdurend gesprek met onze leveranciers. En vanavond is er al overleg gepland met het Algemeen Boerensyndicaat. Dat ze hier dan actie voeren is wat verrassend. Maar we gaan praten, en er is zeker ruimte voor onderhandeling."