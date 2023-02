Aardbeving Turkije treft ook bedrijven hier

Ook enkele West-Vlaamse bedrijven zijn getroffen door de aardbeving in Zuid-Oost Turkije en Syrië. Zo heeft textielmachinebouwer Vandewiele uit Marke een servicecentrum in de zwaar vernielde stad Gaziantep.

Vanuit de hoofdzetel wordt een hulpactie op touw gezet, met inzameling van goederen en het doneren van geld.

Vandewiele in Marke is een wereldspeler in machines en onderdelen voor de textielindustrie, van garenextrusie tot het weven van tapijten. Eén van de zalen in het experience center draagt de naam Gaziantep. In de miljoenenstad die zwaar getroffen is door de aardbeving van maandag, heeft Vandewiele een servicecenter.

Mario Vansuyt, coördinator hulpactie: "De nood is groot. Vandaag had ik nog een collega uit Turkije aan de telefoon. Aan zijn stem te horen was het niet zo goed. Er is koude, vernieling tot en met. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe het er daar aan toe gaat. Maar het servicecenter is intact gebleven en het heeft de eerste dagen ook gefungeerd als opvangcentrum, hulpcentrum voor de mensen."

Hoofdstad tapijtindustrie

Gaziantep is de hoofdstad van de tapijtindustrie. Vandewiele start nu bij de 600 medewerkers in Marke een inzameling voor hulpgoederen én ook geld voor de slachtoffers van de aardbeving. "Het eerste wat onze collega vroeg was dekens, iets om de mensen warm te houden. Daarom doen we ook een oproep aan het personeel om dekens, pampers, kindervoeding te doneren indien ze dit beschikbaar hebben. Er is ook nood aan voeding, die koop je best ter plaatse. Want de vrachtwagen is enkele dagen onderweg. Vandaar de nood ook aan geld, financiële middelen, zodat ze daar ter plaatse voeding kunnen kopen."

Volgende week gaat alles richting Turkije. Nog zeker twee andere West-Vlaamse textielbedrijven hebben een productie-eenheid in de buurt van Gaziantep: onder meer Euro-tapis uit Beveren-Leie en Flemish Textiles Company uit Kortrijk.

