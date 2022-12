Aardappelverwerkingsbedrijf Mydibel in handen van Clarebout

Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf na berichtgeving van De Tijd. Financiële details maakt Clarebout niet bekend.

Mydibel is een familiebedrijf met drie vestigingen in België en zijn thuisbasis in het Henegouwse Moeskroen. Het maakt aardappelproducten - onder andere frieten, kroketten en puree, maar ook aardappelvlokken- en granulaten - onder zijn eigen naam en voor andere merken. De onderneming komt nu volledig in handen van Clarebout.

De toenadering tussen beide bedrijven komt niet uit de lucht vallen, luidt het bij Clarebout. Beide ondernemingen zijn familiebedrijven en hun aanbod is complementair. Volgens een woordvoerder verandert er voor de zowat 800 werknemers van Mydibel dan ook niets. Ook de merknaam zal blijven bestaan.

Clarebout telt zelf momenteel ongeveer 1.800 werknemers en twee fabrieken. De ene ligt samen met de hoofdzetel in het West-Vlaamse Nieuwkerke, de andere in het Henegouwse Waasten. Dit jaar komt de omzet op meer dan een miljard euro uit, aldus de woordvoerder. De overname van Mydibel heeft overigens geen gevolgen voor de plannen van Clarebout om een nieuwe fabriek te bouwen in het Franse Duinkerke

