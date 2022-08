Aardappeloogst zal zwaar tegenvallen door extreme droogte

Dat blijkt uit proefrooiingen die zijn uitgevoerd door het provinciaal Centrum voor aardappelteelt. Schattingscommissies zijn nu al volop bezig om de schade vast te stellen voor een tussenkomst van het rampenfonds.

De cijfers vallen nog het meest mee in de Kortrijkse regio en de Westhoek, en zijn het slechtst in de Polders. Maar ook in Tielt valt de oogst tegen.

Door de minder grote opbrengst zal de prijs in de winkelrekken stijgen, en niet alleen die van aardappelen, maar ook van veel andere landbouwproducten.

"Het kan nog regenen, maar bepaalde percelen zijn al volledig afgerijpt, dus de regen zal voor die percelen te laat komen", klinkt het.



Voor de landbouwers betekent het alweer een zwaar inkomstenverlies.