Aantal zwartrijders op Lijnbussen stijgt fors

In vier jaar tijd ligt het aantal boetes voor reizigers zonder geldig vervoerbewijs tot soms twintig keer hoger. In Kortrijk bijvoorbeeld zijn in 2018 amper 28 boetes uitgedeeld aan reizigers zonder vervoerbewijs, vorig jaar waren dat er bijna 600. Ook in de andere West-Vlaamse centrumsteden zoals Brugge, Roeselare en Oostende neemt het toe. Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) verklaart de stijging: “Er zijn eigenlijk veel te weinig controles en als er al controles geweest zijn, zien we dat de boetes niet altijd geïnd worden. Als we in heel Vlaanderen kijken, dan zien we dat er ongeveer één controle per dag per gemeente is. Dat is veel te weinig.”

De Lijn erkent het probleem en zet binnenkort meer medewerkers in om reizigers te controleren.