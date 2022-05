Aantal zorgboerderijen blijft groeien

Het aantal zorgboerderijen in West-Vlaanderen zit in de lift. Zorgboerderijen zijn land- of tuinbouwbedrijven waar kwetsbare personen een zinvolle dagbesteding krijgen.

Niels Keerman en Kathleen Cauchie, een jong landbouwerskoppel uit Oostkamp, vangen sinds een half jaar een zorggast op. Tijdens de week komt een man van 37 jaar meehelpen op hun boerderij. “Van onze producten krijg je weinig erkenning. Er komen geen consumenten in ons bedrijf. Met de zorggast is er direct contact. Als het goed is, is het goed. Die wisselwerking misten we een beetje,” vertelt Niels Keerman.

Nu telt West-Vlaanderen al 200 zorgboerderijen, en dat aantal blijft groeien. Elk jaar komen er vijftien tot twintig nieuwe bij. Het Steunpunt Groene Zorg vzw speelt een sleutelrol bij de toewijzing van zorggasten in het netwerk van zorgboerderijen.

Coördinator Els Roelhof legt uit: “Bij ons op het steunpunt komen jaarlijks 200 vragen binnen van voorzieningen; begeleiders die een specifieke zorgboer zoeken voor een zorggast. Heel kort nadat we bij Niels op screening kwamen, dachten we van dit zou wel eens de match kunnen zijn. Wij maken de overeenkomst en ze kunnen van start gaan.”

De provincie voorziet elk jaar 45 000 euro om zorgboerderijen te ondersteunen. Het gaat namelijk om een belangrijke aanvulling op de reguliere zorginstellingen en -voorzieningen. “Dit is een heel mooie combinatie van een landbouwbedrijf, dieren en planten. En tegelijkertijd ook zorg op zich nemen voor mensen die kwetsbaar zijn of een beperking hebben. Een thuis vinden, een plek vinden waar ze tot zichzelf komen,” zegt gedeputeerde voor landbouw Bart Naeyaert.