Aantal woononderzoeken neemt fors toe

Dagelijks zijn in Vlaanderen woningcontroleurs op pad om te controleren of een woning voldoet aan de minimale woningkwaliteitsvereisten. Elke woning moet aan enkele normen voldoen op vlak van veiligheid, gezondheid en woningskwaliteit.

De controle daarop gebeurt via een conformiteitsonderzoek. Indien de woning voldoet aan vereisten krijgt ze een conformiteitsattest, dat is een officieel document van de gemeente dat aantoont dat uw woning aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoet. Indien uw woning nog niet aan alle normen voldoet, kan dit leiden tot een procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarheidsverklaring. Wonen in Vlaanderen heeft nu de cijfers van 2022 vrijgegeven.

Stijging in cijfers

De cijfers van Wonen in Vlaanderen zijn duidelijk en positief: steeds meer gemeenten zetten in op conformiteitsonderzoeken. In 2022 voerden de woningcontroleurs, Vlaams en gemeentelijk, samen 39.104 conformiteitsonderzoeken uit wat een stijging is met 23% ten opzichte van het jaar ervoor. Als we alleen kijken naar de gemeenten, steeg het aantal onderzoeken met maar liefst 41%. Daarnaast verplichten steeds meer gemeenten het conformiteitsattest voor huurwoningen.

Minister van Wonen Matthias Diependaele is alvast enthousiast: “Dat is een bijzonder positieve evolutie die we alleen maar kunnen toejuichen. Meer en meer gemeenten verplichten een conformiteitsattest voor wie een woning wil verhuren. Vandaag zijn er al 109 Vlaamse gemeenten die een lokaal reglement hebben ingevoerd. Dat is een goede zaak voor de huurder die we met deze attesten beschermen tegen huisjesmelkerij en dergelijke meer. Tegelijkertijd stimuleren we de verhuurder om ervoor te zorgen dat de woning voldoet aan bepaalde vereisten. Ze kunnen hiervoor ook rekenen op steun vanuit de Vlaamse Overheid.”

Het jaarverslag van Wonen in Vlaanderen maakt duidelijk dat in 2022 er in totaal 4.700 woningen ongeschikt of ongeschikt/onbewoonbaar zijn verklaard, wat het hoogste aantal is in vergelijking met de vorige jaren. Het aantal woningen van goede kwaliteit van 2001 naar 2018 is ook gestegen met 19%, van respectievelijk 58 naar 77%.

Alle informatie over woningkwaliteit en de procedures ongeschiktheid of ongeschikheid/onbewoonbaarheid, vindt u op https://www.vlaanderen.be/administratieve-procedure-ongeschikt-en-onbewoonbaarheid