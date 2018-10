Aantal starters met bijna 5% gestegen

In de eerste drie kwartalen van 2018 werden er 7.517 nieuwe eenmanszaken en vennootschappen opgericht in West-Vlaanderen.

Daarmee neemt het aantal starters toe in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en dat met een kleine 5 %. In alle Vlaamse provincies stijgt het aantal starters. Het grootst in Oost-Vlaanderen (9,5%) en het laagst in Limburg (1,5%). Dat blijkt uit een analyse die UNIZO maakte op basis van gegevens van Graydon nv.

Nog inspanningen nodig

Robert Schaut, directeur a.i. UNIZO West-Vlaanderen: “Dat het aantal starters in Vlaanderen net zoals in de voorbije jaren opnieuw een aangroei kent, heeft te maken met een verbeterd imago van ondernemerschap, de aantrekkende economie en een aantal noodzakelijke ingrepen van de regering, zoals het verlagen van de vennootschapsbelasting, de goedkopere eerste aanwervingen en financiële ondersteuningsmaatregelen. Toch kan en moet de overheid nog meer doen om het starten van een zaak verder aan te moedigen en te ondersteunen, vindt UNIZO. De unie blijft hameren op de nood aan een verdere verbetering van het sociaal statuut voor zelfstandigen.