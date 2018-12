Dat blijkt uit cijfers van gouverneur Decaluwé, die provincieraadslid Kurt Himpe uit Izegem opvroeg. In 2015 werden ongeveer 3.400 mensen opgepakt. In 2016 was er meer dan een verdubbeling met 7.552 opgepakte vreemdelingen. In 2017 daalde dat tot 5.581. Maar nu is er dus blijkbaar weer een stijging.

Intussen zijn er sinds 2015 door het parket West-Vlaanderen 306 dossiers inzake mensensmokkel opgestart. Dit jaar tot nu toe 4 en dat is het laatste aantal in de voorbije vier jaar.