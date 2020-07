Aantal nieuwe besmettingen stijgt met 46% tot 127

In de periode van 8 juli tot en met 14 juli lag het aantal besmettingen gemiddeld op 127,4 per dag. Daarnaast lijkt ook de dalende trend in de ziekenhuisopnames gestopt. 145 personen zijn in het ziekenhuis opgenomen met COVID-19, waarvan 28 op intensieve zorgen.

Het aantal overlijdens blijft wel dalen. Het gemiddeld aantal sterfgevallen ligt nu op 1,6 per dag, wat een daling met 35 procent is ten opzichte van een week eerder. In totaal zijn in België 63.499 bevestigde gevallen met COVID-19 vastgesteld. Er zijn 9.800 mensen aan de ziekte overleden.

Begin van tweede golf?

"Deze cijfers moeten bij iedereen een alarmbel laten afgaan," zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block. "Afgelopen maandag waren er zelfs 216 nieuwe gevallen." Volgens viroloog Marc Van Ranst staan we daarmee aan het begin van een tweede golf. "Dit zijn zeker geen goede cijfers", reageert Maggie De Block. "We moeten de maatregelen weer respecteren, onze contacten beperken en ons aan de regels houden."

Pas volgende week donderdag volgt er een nieuwe Nationale Veiligheidsraad. "We zullen de cijfers nauwlettend in het oog houden en zien of er opnieuw verstrengingen moeten zijn", zegt De Block daarover. Ze hoopt dat een nieuwe lockdown niet nodig zal zijn. "We mogen niet teruggaan naar vroeger. We moeten het voorkomen en de inspanningen volhouden."

