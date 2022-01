Aantal kilo restafval per inwoner gedaald in De Haan

Al drie jaar lang onderneemt De Haan enkele maatregelen om het restafvalcijfer per inwoner te verminderen van 323 kg/inwoner in 2019 tot 235,3 kg/inwoner in 2021.

Vanaf 2019 waren niet-recycleerbare plastic voorwerpen door de gemeente verboden op evenementen en horeca op het strand, duinen, bos en openbare parken. Als alternatief zijn er herbruikbare bekers in alle strandbars en surfclubs en op bijna alle evenementen en festivals.

In 2020 werd de groene bedrijfsafvalzak afgeschaft. Een jaar later voerde De Haan nieuwe en grotere pmd-zakken in. Daardoor kunnen plastic verpakkingen apart gesorteerd en gerecycleerd worden.

Financiële beloning

Bovendien krijgen inwoners van De Haan een financiële beloning als ze goed sorteren en minder restafval aanbieden. In 2021 is het restafvalcijfer per persoon daardoor vermindert tot zo’n 235,5 kg per inwoner. Met de gft-zak wil de gemeente het aantal restafval verminderen met zo'n 35%.