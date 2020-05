Aantal innovatie-aanvragen in coronatijden bijna verdubbeld

Bedrijven kiezen in deze coronatijden duidelijk voor innovatie: de aanvragen zijn bijna verdubbeld in vergelijking met vorig jaar. Dat heeft Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits in het Vlaams parlement bekend gemaakt.

Bedrijven kunnen steun vragen voor onderzoek & ontwikkelingsprojecten en kmo-groeisubsidie bij VLAIO. Die groeisubsidies zijn bedoeld voor bedrijven die bezig zijn met innovatie en internationalisatie.

Net als in maart was er in april 2020 absoluut geen terugval in het aantal aanvragen voor onderzoek & ontwikkelingsprojecten en kmo-groeisubsidies. In de periode tussen 16 maart en 27 april werden 84 aanvragen voor onderzoek- en ontwikkelingsprojecten ingediend. In dezelfde periode in 2019 waren er 49 aanvragen.

Voor de kmo-groeisubsidie werden in de periode tussen 16 maart en 27 april 94 aanvragen ingediend, tegenover 53 in 2019. De innovatiemotor lijkt momenteel op een hoog toerental te blijven draaien.

Vlaanderen toonaangevend

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits: “Vlaanderen is toonaangevend op het vlak van innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten. In deze barre tijden zie je dat onze onderzoekers en bedrijven bijzonder creatief op zoek gaan naar producten en instrumenten die ons helpen in dit nieuwe leven. Vooral de dossiers voor ontwikkeling en onderzoek vertonen een stijgende trend. Dat is toch hoopgevend.”